В Коми мошенники "работают" под видом представителей Роспотребнадзора
- 18:37 28 февраля
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- Елизавета Петрова
В Коми прибегают к новой схеме обмана, выдавая себя за представителей Роспотребнадзора. Целью преступников является вымогательство денежных средств у предпринимателей. Об этом сообщают в региональном УМВД.
Аферисты звонят предпринимателям, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора или связанных организаций. Они сообщают о предстоящей проверке (профилактическом визите). Однако в отличие от реальных проверок, мошенники требуют оплаты за мнимые услуги, такие как юридические консультации, нормативные документы или сертификаты соответствия.
Эти услуги якобы гарантируют положительные результаты проверки и избежание штрафов. Роспотребнадзор подчеркивает, что их сотрудники не делают подобных предложений.
"Любые действия, предполагающие денежные платежи за услуги, связанные с проверками Роспотребнадзора, следует считать мошенническими", - заявили в ведомстве.
При получении подозрительных звонков Роспотребнадзор рекомендует обращаться в правоохранительные органы.