В Коми мошенники "работают" под видом представителей Роспотребнадзора

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми прибегают к новой схеме обмана, выдавая себя за представителей Роспотребнадзора. Целью преступников является вымогательство денежных средств у предпринимателей. Об этом сообщают в региональном УМВД.

Аферисты звонят предпринимателям, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора или связанных организаций. Они сообщают о предстоящей проверке (профилактическом визите). Однако в отличие от реальных проверок, мошенники требуют оплаты за мнимые услуги, такие как юридические консультации, нормативные документы или сертификаты соответствия.

Эти услуги якобы гарантируют положительные результаты проверки и избежание штрафов. Роспотребнадзор подчеркивает, что их сотрудники не делают подобных предложений.