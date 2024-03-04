В Сыктывкаре открыли набор в IT колледж "Академия ТОР"
- 13:33 4 марта
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"Компьютерная Академия Тор" открыла набор в колледж IT Тор — международный колледж цифровых технологий "Академии Тор", специализирующийся на подготовке IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.
Обучение проходит очно в Сыктывкаре
Колледж IТ ТОР — часть семьи "Компьютерной академии Тор". Это 20 лет опыта в сфере IT-образования. Это 250 000 выпускников, 72 000 студентов. "Тор" — это 22 страны и 140 филиалов. На базе академии открыто 4 IT-университета с магистерскими и бакалаврскими программами, 16 общеобразовательных школ.
Преимущества обучения в колледже IT Тор
• Диплом государственного образца.
• Возможность обучения на базе 9 и 11 классов или для учащихся 8–11 классов параллельно со школьным образованием.
• Стажировки и практика в крупных IT-компаниях.
• Возможность зарабатывать во время обучения.
• Использование современных технологий в обучении.
• Геймификация и система мотивации.
• Персональное, оснащенное компьютером, место. Вместо учебников — планшет.
• Создание собственного портфолио во время обучения.
• Возможность поступить в ВУЗ на 2-й курс без сдачи ЕГЭ.
Почему абитуриенты выбирают колледж IT ТОР?
• Только современные профессии, никаких скучных и монотонных занятий.
• Большое количество IT-предметов в программе.
• Много практики по специальности.
• Педагоги-практики могут поделиться опытом. И им есть чем делиться!
• Актуальная программа.
• Обучение на проектах.
• Формирование собственного портфолио.
• Интеграция с IT-индустрией — экскурсии, стажировки и практика.
• Трудоустройство в IT в процессе обучения.
• Активная студенческая жизнь.
• Международное сотрудничество. Возможность поездки в США и Европу.
• Государственный диплом о среднем профессиональном образовании. Диплом «Академии Тор» международного образца. Сертификат от компаний-партнеров Microsoft, Cisco, Autodesk.
• Вузы-партнеры. Возможность поступить в университет без ЕГЭ на сокращенную программу обучения.
Колледж IT Тор открывает набор и приглашает на бесплатное мероприятие всех, кто интересуется IT-образованием и мечтает освоить профессию с нуля.
Почему поступление в колледж — лучшее решение для будущих IT-специалистов:
• Чтобы стать айтишником, не всегда нужен вуз.
• Поступление без ОГЭ и ЕГЭ.
• Наиболее быстрый способ получить профессию и начать зарабатывать.
• Перспектива начать самостоятельную жизнь раньше сверстников.
• Возможность изменить выбор профессии.
• Много практики по специальности.
• Конкурентоспособность на рынке труда.
Какое образование будет ценно для профессионального старта в IT:
• Только актуальные технологии, для которых нужны современные знания.
• Партнерские программы с мировыми компьютерными гигантами.
• Microsoft, Cisco, AutoDesk, позволяющие получать лицензионное программное обеспечение и самые свежие продукты.
• Преподаватели, сертифицированные статусными партнерами.
Какие документф получают выпускники колледжа IT ТОР:
• Государственный диплом о среднем специальном профессиональном образовании с присвоением квалификации.
• Диплом международного образца "Компьютерной Академии Тор": разработка на Java, интернет-маркетинг, WEB-разработка ПО (QA), курс Python, графический дизайн.
• Международные сертификаты от компаний-партнеров Microsoft, Cisco, Autodesk.
Обучение в колледже строится на принципах образования будущего — это отличает IT Тор от обычных колледжей и ВУЗов.
В программе нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.
Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.
Знания и навыки, которые вы получите в колледже IT Тор, станут фундаментальной профессиональной базой и гарантируют трудоустройство.
Партнерское сотрудничество "Академии Тор" с ведущими ВУЗами дает возможность на внеконкурсное зачисление в выбранное заведение, а также освоение программ высшего образования в сокращенные сроки, для тех выпускников колледжа, которые желают продолжить обучение на следующей ступени образования.
Узнать подробности и записаться на обучение можно будет после индивидуальной консультации в "Компьютерной Академии Тор" или на специализированном мероприятии. День открытых дверей состоится 16 марта в 14:00 по адресу: Бабушкина, д. 19, 3й этаж, оф. 305. Мероприятие для тех, кто интересуется IT-образованием и мечтает стать IT-специалистом с нуля.
Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: (8212) 239-369 или через форму на сайте академии.
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