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В Сыктывкаре открыли набор в IT колледж  "Академия ТОР"

В Сыктывкаре открыли набор в IT колледж  "Академия ТОР"Фото "Академия ТОП"

"‎Компьютерная Академия Тор"‎ открыла набор в колледж IT Тор — международный колледж цифровых технологий "Академии Тор", специализирующийся на подготовке IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.

Обучение проходит очно в Сыктывкаре

Колледж  IТ ТОР — часть семьи "Компьютерной академии Тор". Это 20 лет опыта в сфере IT-образования. Это 250 000 выпускников, 72 000 студентов. "Тор" — это 22 страны и 140 филиалов. На базе академии открыто 4 IT-университета с магистерскими и бакалаврскими программами, 16 общеобразовательных школ.

Преимущества обучения в колледже IT Тор
    • Диплом государственного образца.
    • Возможность обучения на базе 9 и 11 классов или для учащихся 8–11 классов параллельно со школьным образованием.
    • Стажировки и практика в крупных IT-компаниях.
    • Возможность зарабатывать во время обучения.
    • Использование современных технологий в обучении.
    • Геймификация и система мотивации.
    • Персональное, оснащенное компьютером, место. Вместо учебников — планшет.
    • Создание собственного портфолио во время обучения.
    • Возможность поступить в ВУЗ на 2-й курс без сдачи ЕГЭ.

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Почему абитуриенты выбирают колледж IT ТОР?
    • Только современные профессии, никаких скучных и монотонных занятий.
    • Большое количество IT-предметов в программе.
    • Много практики по специальности.
    • Педагоги-практики могут поделиться опытом. И им есть чем делиться!
    • Актуальная программа.
    • Обучение на проектах.
    • Формирование собственного портфолио.
    • Интеграция с IT-индустрией — экскурсии, стажировки и практика.
    • Трудоустройство в IT в процессе обучения.
    • Активная студенческая жизнь.
    • Международное сотрудничество. Возможность поездки в США и Европу.
    • Государственный диплом о среднем профессиональном образовании. Диплом «Академии Тор» международного образца. Сертификат от компаний-партнеров Microsoft, Cisco, Autodesk.
    • Вузы-партнеры. Возможность поступить в университет без ЕГЭ на сокращенную программу обучения.

Колледж IT Тор открывает набор и приглашает на бесплатное мероприятие всех, кто интересуется IT-образованием и мечтает освоить профессию с нуля.

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Почему поступление в колледж — лучшее решение для будущих IT-специалистов:
    • Чтобы стать айтишником, не всегда нужен вуз.
    • Поступление без ОГЭ и ЕГЭ.
    • Наиболее быстрый способ получить профессию и начать зарабатывать.
    • Перспектива начать самостоятельную жизнь раньше сверстников.
    • Возможность изменить выбор профессии.
    • Много практики по специальности.
    • Конкурентоспособность на рынке труда.

Какое образование будет ценно для профессионального старта в IT:
    • Только актуальные технологии, для которых нужны современные знания.
    • Партнерские программы с мировыми компьютерными гигантами.
    • Microsoft, Cisco, AutoDesk, позволяющие получать лицензионное программное обеспечение и самые свежие продукты.
    • Преподаватели, сертифицированные статусными партнерами.

Какие документф получают выпускники колледжа IT ТОР:
    • Государственный диплом о среднем специальном профессиональном образовании с присвоением квалификации.
    • Диплом международного образца "Компьютерной Академии Тор": разработка на Java, интернет-маркетинг, WEB-разработка ПО (QA), курс Python, графический дизайн.
    • Международные сертификаты от компаний-партнеров Microsoft, Cisco, Autodesk.

Обучение в колледже строится на принципах образования будущего — это отличает IT Тор от обычных колледжей и ВУЗов.

В программе нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.

Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

Знания и навыки, которые вы получите в колледже IT Тор, станут фундаментальной профессиональной базой и гарантируют трудоустройство.

Партнерское сотрудничество "Академии Тор" с ведущими ВУЗами дает возможность на внеконкурсное зачисление в выбранное заведение, а также освоение программ высшего образования в сокращенные сроки, для тех выпускников колледжа, которые желают продолжить обучение на следующей ступени образования.

Узнать подробности и записаться на обучение можно будет после индивидуальной консультации в "Компьютерной Академии Тор" или на специализированном мероприятии. День открытых дверей состоится 16 марта в 14:00 по адресу: Бабушкина, д. 19, 3й этаж, оф. 305. Мероприятие для тех, кто интересуется IT-образованием и мечтает стать IT-специалистом с нуля.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: (8212) 239-369 или через форму на сайте академии.

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