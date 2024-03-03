Можно смело брать, это чистые сливки: Росконтроль выбрал лучшее сливочное масло
- 17:00 3 марта
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- Служба новостей
Специалисты Росконтроля рассказали о сливочном масле, которое признано лучшим на российском рынке. В таком продукте обнаружили только чистые сливки в составе. А производители данных брендов не стали экономить на сырье, сообщает samaragovorit.ru.
Как рассказали в организации, сливочное масло не зря считается уникальным продуктом, которое очень полезно для здоровья. Ведь оно содержит в себе много необходимых человеку элементов. Но эффект будет таким, как нужно, только в том случае, если сливочное масло является натуральным, то есть сделано из настоящего коровьего молока.
Как уточнили в Росконтроле, последние проверки показывают, что поддельного масла на полках магазинов все еще достаточно много. Причем очень многие производители используются в своих цехах немолочные жиры при производстве такого продукта. А с одного килограмма готовой продукции в этом случае удается сэкономить сразу 300 рублей.
Впрочем, хорошего масла в супермаркетах тоже немало. И всего эксперты составили сразу топ-5 брендов, которые можно смело покупать и не бояться наткнуться на подделку. Так, лучшим образцом признали «Экомилк». До этого бренд один раз попадал в черный список из-за наличия растительных жиров. Но сейчас это настоящий продукт, в составе которого только чистые сливки.
Помимо этого, одобрение получили марки «Вкуснотеево» и «Брест-Литовск». Специалисты уточнили, что масло соответствует ГОСТ и демонстрирует высший сорт качества. А замкнули пятерку лучших марки «Лакомо» и Anchor 82%, которые тоже удостоились высших похвал от профессионального жюри за самый чистый и полезный состав.