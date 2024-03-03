Теперь это будет бесплатно: всех пенсионеров от 55 лет и старше ждет сюрприз с начала марта

Пенсионерам представлен новый проект, который открыт для людей старше 55 лет. Одним из направлений, которое станет бесплатным в ближайшее время, будет доступ к обучению. Это позволит пожилым людям изменить свою жизнь и повысить свой уровень, сообщила пенсионный специалист Анастасия Киреева, пишет progorodsamara.ru.

Согласно эксперту, речь идет о новой образовательной программе для пожилых. Пенсионеры смогут приступить к занятиям по выбранному направлению, чтобы получить новые знания. Курсы будут организованы в разных регионах России.