"Волна удачи": астролог Тамара Глоба назвала тех, у кого с марта начнется долгая "белая полоса"

Российский астролог Тамара Глоба в интервью Надежде Стрелец, описывая звездные перспективы на 2024 год, отметила два знака Зодиака, которые попадут в «волну удачи». С февраля и до конца года небеса не оставят их — начнется по-настоящему белая полоса в жизни.



Первый везунчик — Лев. Львов ждет смена работы, профессиональные достижения, новые должности и, что немаловажно, большие доходы. С деньгами все будет стабильно. Львы, по словам Глобы, найдут себе сильных покровителей, которые посодействуют в их продвижении.



Второй счастливчик — Скорпион. Представители этого знака смогут совершить большой карьерный прорыв, наиболее масштабных события будут происходить в период с середины февраля до начала апреля. Глоба призывает Скорпионов быть внимательными к состоянию здоровья — успехи, деньги, впечатления и поездки могут отвлечь их внимание от самих себя.