В Коми "КамАЗ" улетел в кювет
- 13:30 2 марта
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Печоре водитель “КамАЗа” не справился с управлением, улетел в кювет и получил сотрясение. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
1 марта 2024 года около 14:30 на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар произошло ДТП. Водитель грузового автомобиля с цистерной ехал в сторону Печоры из Ухты. На 17 километре дороги станция Кожва – Чикшино мужчина 1978 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет, после чего “КамАЗ” опрокинулся.
Водитель грузовика получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рану кисти. В момент аварии он не был пристёгнут ремнями безопасности. Госпитализация ему не потребовалась. За рулём мужчина с 1996 года.
Напомним, что в этот же день в Ухте произошло ДТП с участием пешехода.