В Коми "КамАЗ" улетел в кювет

В Печоре водитель “КамАЗа” не справился с управлением, улетел в кювет и получил сотрясение. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

1 марта 2024 года около 14:30 на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар произошло ДТП. Водитель грузового автомобиля с цистерной ехал в сторону Печоры из Ухты. На 17 километре дороги станция Кожва – Чикшино мужчина 1978 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет, после чего “КамАЗ” опрокинулся.