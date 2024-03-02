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В Коми "КамАЗ" улетел в кювет

В Коми "КамАЗ" улетел в кюветФото УГИБДД по Коми

В Печоре водитель “КамАЗа” не справился с управлением, улетел в кювет и получил сотрясение. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

1 марта 2024 года около 14:30 на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар произошло ДТП. Водитель грузового автомобиля с цистерной ехал в сторону Печоры из Ухты. На 17 километре дороги станция Кожва – Чикшино мужчина 1978 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет, после чего “КамАЗ” опрокинулся.

Водитель грузовика получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рану кисти. В момент аварии он не был пристёгнут ремнями безопасности. Госпитализация ему не потребовалась. За рулём мужчина с 1996 года.

Напомним, что в этот же день в Ухте произошло ДТП с участием пешехода.

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