Ухтинка переходила дорогу и лишилась двух зубов
- 12:15 2 марта
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- Анастасия Амелькина
В Ухте 21-летняя девушка попала под колёса Opel Zafira. Она получила различные ушибы, ссадины и переломы. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
1 марта 2024 года около 18:32 на проспекте Ленина ухтинка попала под колёса “Опеля”. Водитель 1989 года рождения ехал в сторону улицы Куратова с Интернациональной. Девушка 2002 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив 48 дома и попала под колёса автомобиля.
Жительница Ухты получила ушибы голени и колена на правой ноге, закрытый перелом мыщелка большеберцовой кости, ссадину подбородка и переломы двух зубов. Госпитализация ей не потребовалась. Мужчина за рулём с 2007 года.
Напомним, что 22 февраля в Усинске водитель, не имеющий прав, сбил пешехода. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.