Ухтинка переходила дорогу и лишилась двух зубов

В Ухте 21-летняя девушка попала под колёса Opel Zafira. Она получила различные ушибы, ссадины и переломы. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

1 марта 2024 года около 18:32 на проспекте Ленина ухтинка попала под колёса “Опеля”. Водитель 1989 года рождения ехал в сторону улицы Куратова с Интернациональной. Девушка 2002 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив 48 дома и попала под колёса автомобиля.