В Коми отделении Сбербанка подвели итоги за 2023 год
- 15:00 27 февраля
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- Олег Помидоров
22 февраля в Сыктывкаре прошла пресс-конференция управляющего Коми отделением Алины Хвищук с представителями СМИ. За время проведения конференции Алина Хвищук ответила на вопросы журналистов и рассказала о том, какие изменения произошли с банком в 2023 году.
Сбер в Коми эффективно завершил 2023 год. Ключевые финансовые показатели демонстрируют положительную динамику: рост портфеля жилищных кредитов составил 13% по сравнению с прошлым годом; рост портфеля потребкредитов и кредитных карт: 3% и 26% соответственно. В целом общий портфель кредитования физических лиц составил 97 млрд рублей.
Рост объёма выдачи корпоративным клиентам в 2023 году по сравнению с прошлым годом составил 40%.
Помимо кредитования, Алина Хвищук рассказала, какие новые проекты в 2023 году были реализованы в Республике Коми. Среди них дизайн-сессия Сбера по трансформации региона с использованием искусственного интеллекта.
Представители отраслевых министерств региона работали в проектных командах и на реальных кейсах изучили возможности применения технологий искусственного интеллекта в образовании, транспорте, строительстве, здравоохранении, экологии, сельском хозяйстве. По итогам дизайн-сессии участники сформировали перечень приоритетных проектов для ИИ-трансформации Республики Коми.
Одним из пилотных проектов, который начали реализовывать в прошлым году, стал дистанционный мониторинг пациентов с заболеваниями сердца. В проекте участвовали две медицинские организации Сыктывкара – Сыктывкарская городская больница и Эжвинская городская поликлиника.
В рамках пилотного проекта 370 жителей Сыктывкара с артериальной гипертензией находились под постоянным наблюдением врачей. Мониторинг в регионе осуществлялся с помощью "умных" устройств и роботизированного обзвона.
Телемедицина — это одна из перспективных технологий, которая активно внедряется в Республике Коми и помогает пациентам получить медицинскую помощь.
— К сожалению, не все заботятся о своем здоровье. А тут звонят и напоминают. Это повышает дисциплину. Благодаря проекту стал сокращаться вызов скорой медицинской помощи. Искусственный интеллект проводит анализ данных и видит тренд на отклонения, который молниеносно передается квалифицированным специалистам, что позволяет своевременно скорректировать работу, – добавила Алина Хвищук.
Возвращаясь к искусственному интеллекту, разговор на пресс-конференции зашел и о нейросетях. У Сбербанка есть своя нейросеть Kandinsky 3.0. За 2023 год она сгенерировала 200 миллионов результатов по текстовым запросам. Аудитория, которая использует этот проект, превысила 12 миллионов уникальных пользователей.