В Коми отделении Сбербанка подвели итоги за 2023 год

22 февраля в Сыктывкаре прошла пресс-конференция управляющего Коми отделением Алины Хвищук с представителями СМИ. За время проведения конференции Алина Хвищук ответила на вопросы журналистов и рассказала о том, какие изменения произошли с банком в 2023 году.

Сбер в Коми эффективно завершил 2023 год. Ключевые финансовые показатели демонстрируют положительную динамику: рост портфеля жилищных кредитов составил 13% по сравнению с прошлым годом; рост портфеля потребкредитов и кредитных карт: 3% и 26% соответственно. В целом общий портфель кредитования физических лиц составил 97 млрд рублей.

Рост объёма выдачи корпоративным клиентам в 2023 году по сравнению с прошлым годом составил 40%.

Помимо кредитования, Алина Хвищук рассказала, какие новые проекты в 2023 году были реализованы в Республике Коми. Среди них дизайн-сессия Сбера по трансформации региона с использованием искусственного интеллекта.

Представители отраслевых министерств региона работали в проектных командах и на реальных кейсах изучили возможности применения технологий искусственного интеллекта в образовании, транспорте, строительстве, здравоохранении, экологии, сельском хозяйстве. По итогам дизайн-сессии участники сформировали перечень приоритетных проектов для ИИ-трансформации Республики Коми.

Одним из пилотных проектов, который начали реализовывать в прошлым году, стал дистанционный мониторинг пациентов с заболеваниями сердца. В проекте участвовали две медицинские организации Сыктывкара – Сыктывкарская городская больница и Эжвинская городская поликлиника.

В рамках пилотного проекта 370 жителей Сыктывкара с артериальной гипертензией находились под постоянным наблюдением врачей. Мониторинг в регионе осуществлялся с помощью "умных" устройств и роботизированного обзвона.

Телемедицина — это одна из перспективных технологий, которая активно внедряется в Республике Коми и помогает пациентам получить медицинскую помощь.