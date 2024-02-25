В Коми Fiat улетел в кювет на трассе "Вятка"
- 11:30 25 февраля
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- Анастасия Амелькина
В Сысольском районе Fiat улетел в кювет. Пострадал молодой парень. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
23 февраля в 12:00 на трассе “Вятка” произошло ДТП. Девушка 1998 года рождения за рулём Fiat Albea ехала в сторону Кирова из Сыктывкара. На 663 километре дороги она не справилась с управлением, автомобиль занесло в левую сторону, а после машина улетела в кювет.
Пассажир “Фиата” 2002 года рождения получил сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и автотравму. Госпитализация ему не потребовалась. В автомобиле все были пристёгнуты. Водитель была трезвая и имеет права.
Всего в этот день произошла 21 авария с материальным ущербом. ДТП с пострадавшими зарегистрировано 2. Напомним, что второе произошло в Сыктывкаре. Молодой водитель сбил женщину, которая переходила дорогу по “зебре”.