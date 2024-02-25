В Коми Fiat улетел в кювет на трассе "Вятка"

В Сысольском районе Fiat улетел в кювет. Пострадал молодой парень. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

23 февраля в 12:00 на трассе “Вятка” произошло ДТП. Девушка 1998 года рождения за рулём Fiat Albea ехала в сторону Кирова из Сыктывкара. На 663 километре дороги она не справилась с управлением, автомобиль занесло в левую сторону, а после машина улетела в кювет.