Осторожность на дорогах зимой: Урок из Сыктывкарского ДТП

23 февраля в Сыктывкаре произошло дорожно-транспортное происшествие, которое послужило напоминанием о необходимости соблюдения правил дорожного движения в зимний период. Водитель Renault Fluence, молодой человек в возрасте 20 лет, двигался по улице Карла Маркса в направлении улицы Громова. Напротив дома 57 по улице Громова он совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадала женщина 1979 года рождения, которая получила ушиб левого бедра. Госпитализация ей не потребовалась. Стаж вождения мужчины составлял всего один год, что могло стать одним из факторов, повлиявших на возникновение аварии.