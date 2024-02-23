В Коми во время ДТП двух иномарок пассажирка получила перелом позвоночника

В Княжпогостском районе столкнулись две иномарки. У пассажирки одного из авто под вопросом перелом позвоночника. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

22 февраля на 173 километре трассы Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар произошло ДТП. Водитель Volkswagen Touareg 1982 года рождения ехал в сторону столицы Коми. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, а после столкнулся с Hyundai Solaris.