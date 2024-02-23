В Коми во время ДТП двух иномарок пассажирка получила перелом позвоночника
- 16:30 23 февраля
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- Анастасия Амелькина
В Княжпогостском районе столкнулись две иномарки. У пассажирки одного из авто под вопросом перелом позвоночника. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
22 февраля на 173 километре трассы Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар произошло ДТП. Водитель Volkswagen Touareg 1982 года рождения ехал в сторону столицы Коми. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, а после столкнулся с Hyundai Solaris.
Пострадала пассажирка “Хендай” 1976 года рождения. Её увезли в больницу с ушибами правого плеча, грудной клетки, поясничного отдела и подозрением на компрессионный перелом позвоночника в поясничном отделе. Водитель “Фольксвагена” за рулём с 2003 года.
Напомним, что ранее на этой же трассе произошло похожее ДТП. Там пострадало два человека.