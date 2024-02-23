На трассе под Ухтой столкнулись "Мицубиси" и Nissan
- 14:27 23 февраля
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- Анастасия Амелькина
В аварии под Ухтой пострадали два человека. Водитель выехал на встречную полосу. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
22 февраля около 09:41 на 339 километре трассы Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар произошло ДТП. Водитель 1982 года рождения за рулём Mitsubishi Pajero ехал в сторону Сосногорска, не справился с управлением, выехал на “встречку” и врезался в “Ниссан”.
В аварии пострадал водитель Nissan X-Trail 1963 года рождения. Он получил ушиб грудной клетки. Пассажирку “Мицубиси” 1956 года рождения увезли в больницу с переломом двух рёбер и ушибом грудной клетки. Водитель Mitsubishi за рулём с 2001 года.
Напомним, что при таких же обстоятельствах в этот день произошла авария в Сыктывкаре. “Сузуки” выехала на встречную полосу и врезалась в “Рено”. Пострадала пассажирка второго автомобиля.