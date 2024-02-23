На трассе под Ухтой столкнулись "Мицубиси" и Nissan

В аварии под Ухтой пострадали два человека. Водитель выехал на встречную полосу. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

22 февраля около 09:41 на 339 километре трассы Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар произошло ДТП. Водитель 1982 года рождения за рулём Mitsubishi Pajero ехал в сторону Сосногорска, не справился с управлением, выехал на “встречку” и врезался в “Ниссан”.