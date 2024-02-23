В Ухте ввели ограничения в связи с карантином по анемии у лошадей

В Ухте введён карантин по анемии среди лошадей. Минсельхоз Коми подписал приказ, где определены мероприятия для ограничения распространения заболевания.

В конно-спортивном клубе в Ухте обнаружили очаг инфекционной анемии у лошадей. В посёлке городского типа Шудаяг будут приняты ограничительные меры. Приказ Минсельхоза региона от 20 февраля включает в себя запреты на ввоз и вывоз на территории хозяйства лошадей.