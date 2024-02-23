В Ухте ввели ограничения в связи с карантином по анемии у лошадей
- 15:15 23 февраля
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- Анастасия Амелькина
В Ухте введён карантин по анемии среди лошадей. Минсельхоз Коми подписал приказ, где определены мероприятия для ограничения распространения заболевания.
В конно-спортивном клубе в Ухте обнаружили очаг инфекционной анемии у лошадей. В посёлке городского типа Шудаяг будут приняты ограничительные меры. Приказ Минсельхоза региона от 20 февраля включает в себя запреты на ввоз и вывоз на территории хозяйства лошадей.
Неблагополучной считается территория клуба и 3 ближайших к нему километра. Посторонним лицам, кроме персонала и ветеринаров, запрещено посещать участок очага инфекции. Корма, с которыми контактировали больные восприимчивые животные, нельзя вывозить. Выезд и въезд любого транспорта, кроме задействованного в ликвидации очага, также запрещён.