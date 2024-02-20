В Ухте выявили очаг инфекционной анемии лошадей: установлен карантин
- 18:36 20 февраля
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- Елизавета Петрова
Фото группы во ВКонтакте "Голубое небо"
Управление ветеринарии Республики Коми сообщает об обнаружении очага инфекционной анемии лошадей в Ухте.
В ходе исследования сыворотки крови лошади, взятой из посёлка Шудаяг (ул. Тимирязева), были обнаружены антитела к возбудителю этого опасного заболевания. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20 февраля в Ухте введён карантин.
В настоящее время проводятся необходимые оздоровительные мероприятия, направленные на ликвидацию очага инфекции. Инфекционная анемия лошадей – это вирусное заболевание, поражающее органы кроветворения и проявляющееся различными симптомами.