В Сыктывкаре столкнулись Suzuki и Renault

В Сыктывкаре Suzuki выехала на встречную полосу и столкнулась с “Рено”. Пострадала пассажирка второго авто. Её госпитализировали. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

22 февраля 2024 года около 09:15 на улице Куратова столкнулись два автомобиля. Водитель Suzuki Grand Vitara 1987 года рождения ехал в сторону улицы Кирова в направлении с Советской. Напротив 4 дома он не справился с управлением и выехал на “встречку”, где врезался в Renault Koleos.