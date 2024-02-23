В Сыктывкаре столкнулись Suzuki и Renault
- 12:40 23 февраля
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Сыктывкаре Suzuki выехала на встречную полосу и столкнулась с “Рено”. Пострадала пассажирка второго авто. Её госпитализировали. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
22 февраля 2024 года около 09:15 на улице Куратова столкнулись два автомобиля. Водитель Suzuki Grand Vitara 1987 года рождения ехал в сторону улицы Кирова в направлении с Советской. Напротив 4 дома он не справился с управлением и выехал на “встречку”, где врезался в Renault Koleos.
Пострадала пассажирка “Рено” 1987 года рождения. Женщина получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозг, травму шейного отдела позвоночника и ушибленную рану подбородка. С этими травмами её увезли в больницу. Водитель “Сузуки” за рулём 2006 года.