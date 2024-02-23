Синоптики рассказали о погоде в Коми 23 февраля
- 08:15 23 февраля
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- Анастасия Амелькина
Амплитуда в 14 градусов ждёт жителей Коми. Какая погода будет в праздничный день в регионе сообщает ЦГМС Республики.
23 февраля 2024 года в северных районах Коми будет умеренный ветер порывами до 14 м/с. Местами в регионе температура опустится до -17 градусов. В Сыктывкаре пройдёт небольшой снег, днём на столбике термометра можно будет наблюдать отметку в -4…-6°С, ночью похолодает до -11 градусов.
Самый тёплый день в регионе сегодня ждёт жителей Усть-Цильмы, там температура будет -3…-5°С, также умеренный южный ветер и небольшой снег. В Троицко-Печорске и Вуктыле будет -6…-8 градусов. Холодная ночь до -13°С ждёт воркутинцев.
Напомним, что на выходных и в начале следующей недели в Коми ожидается аномально тёплая погода. Температура поднимется до +1…+4 градусов.