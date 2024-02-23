Синоптики рассказали о погоде в Коми 23 февраля

Амплитуда в 14 градусов ждёт жителей Коми. Какая погода будет в праздничный день в регионе сообщает ЦГМС Республики.

23 февраля 2024 года в северных районах Коми будет умеренный ветер порывами до 14 м/с. Местами в регионе температура опустится до -17 градусов. В Сыктывкаре пройдёт небольшой снег, днём на столбике термометра можно будет наблюдать отметку в -4…-6°С, ночью похолодает до -11 градусов.