Аномально теплая погода придет в Коми на днях

В Коми в период с 24 по 27 февраля ожидается аномально теплая погода для этого периода с температурным фоном выше нормы на 8-16°С, что значительно выше обычных значений для конца февраля. Максимальная температура воздуха будет достигать +1...+4°С, что необычно для этого периода года.

Теплая погода приведет к таянию снега, что негативно повлияет на качество дорожного покрытия. Наблюдается сход наледи и сосулек с крыш зданий. Необычно теплая погода будет сопровождаться умеренным юго-западным ветром со скоростью 7-12 м/с.