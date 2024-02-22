Аномально теплая погода придет в Коми на днях
- 17:55 22 февраля
- 6+
- Елизавета Петрова
В Коми в период с 24 по 27 февраля ожидается аномально теплая погода для этого периода с температурным фоном выше нормы на 8-16°С, что значительно выше обычных значений для конца февраля. Максимальная температура воздуха будет достигать +1...+4°С, что необычно для этого периода года.
Теплая погода приведет к таянию снега, что негативно повлияет на качество дорожного покрытия. Наблюдается сход наледи и сосулек с крыш зданий. Необычно теплая погода будет сопровождаться умеренным юго-западным ветром со скоростью 7-12 м/с.
На территории МО «Воркута» ожидается более сильный ветер со скоростью 10-15 м/с, порывами до 15-22 м/с, а местами возможна метель. Осадки, в основном, в виде небольшого мокрого снега, а в центральных и северных районах местами может быть умеренным.
Отмечается, что такая погода нетипична для этого времени года и может причинить неудобства и даже опасности. Поэтому рекомендуется соблюдать осторожность, избегать прогулок вблизи домов с наледью и сосулек, быть внимательными на дорогах и при порывах ветра.