Wink.ru попал в Книгу рекордов России благодаря премьере шпионского детектива "ГДР"

Видеосервис Wink.ru 16 февраля 2024 года получил сертификат рекордсмена Книги рекордов России за самую большую киносериальную премьеру в стране. В 30 кинотеатрах от Калининграда до Владивостока прошли показы нового 14-серийного шпионского детектива "ГДР" (16+). Суммарно, первые эпизоды в режиме офлайн увидели более 5 000 зрителей.



Первый уикэнд со дня цифровой премьеры "ГДР" показал высокий интерес к сериалу — в Wink.ru его уже посмотрели более 1 млн зрителей, выведя проект в число лидеров линейки Wink Originals. Также сегодня "ГДР" занял первую строчку в рейтинге популярных сериалов по версии сайта "Кинопоиска".

Фото с премьерных показов: https://disk.yandex.ru/d/IRi_vgoM5heKyA (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru).

— Для нас важно, чтобы контент, который мы производим, был близок каждому жителю нашей страны. Проводя допремьерные офлайн-показы мы максимально приближаем проекты к нашим зрителем в разных регионах России, буквально ломая четвертую стену между зрителем и контентом. И мы видим по результатам просмотров, что такой подход повышает интерес к премьерам, приводя в онлайн-кинотеатр новых зрителей. “ГДР” уже показывает очень хорошие цифры по просмотрам, и мы желаем проекту новых рекордов, — сказал директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru Александр Косарим.