В ходе проведения СВО погибло три жителя Коми
- 23:00 20 февраля
- 0+
- Олег Помидоров
В ходе проведения специальной военной операции погибло три жителя Коми – старший матрос Дмитрий Пестеров, ефрейтор Борис Леонов и ефрейтор Богдан Орлов.
Дмитрий Пестеров родом из села Мордино Корткеросского района. До участия в СВО мужчина проживал в столице Коми. Боец служил наводчиком мотострелкового отделения.
Борис Леонов родился в поселке Вожаель Княжпогостского района. До участия в СВО проживал в Емве. Мужчина служил старшим стрелком мотострелкового отделения.
Богдан Орлов родом из Сыктывкара. До участия в специальной военной операции боец проживал в городе Микунь Усть-Вымского района. На СВО мужчина служил наводчиком мотострелкового отделения.
Глава Коми Владимир Уйба выразил глубочайшие соболезнования родным и близким и пожелал сил пережить горе невосполнимой утраты.