Пробовала даже Елена Ваенга: история успеха компании "Пироги по-коми"

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Практически любому сыктывкарцу знакомо название "Пироги по-коми". Компания уже более 10 лет радует жителей нашего города вкусной традиционной коми выпечкой. Сейчас "Пироги по-коми" известны даже в Москве. Основатель сети Анастасия Надуева рассказала журналисту "Про Города", как сумела достичь успеха и какие трудности встречались на ее пути. Про детство и образование — Я родилась и выросла в Сыктывкаре, в большой многодетной семье и была вторым ребенком по старшинству, поэтому понятия ответственности и дисциплины были знакомы мне с детства, — делится воспоминаниями Анастасия Надуева. В 2012 году девушка окончила Сыктывкарский Государственный Университет по профессии "связи с общественностью". Специальность для нашего города была новая, площадок для дальнейшего трудоустройства было не так много. Про идею открыть свое дело — В то время мне неплохо давалась домашняя кулинария: торты, выпечка. После неудачных попыток найти работу по специальности, в голову пришла идея основать свое дело, — рассказывает Анастасия.

Бабушки и дедушки Анастасии — люди, которые отдали Республике Коми свою жизнь и силы. Поэтому будущей основательнице компании "Пироги по-коми" захотелось сохранить и приумножить семейные знания коми культуры и кухни в частности. Анастасия с теплом вспоминает, как в детстве бабушка густо накладывали горячее картофельное пюре на тонкую пшеничную корочку, а после выпечки кутала готовые шаньги в полотенце, щедро смазав их перышком со сливочным маслом, чтобы все это пропиталось. Так, выбор в сфере деятельности стал очевиден — любовь к приготовлению еды, радость от осязаемого результата, гостеприимная северная душа сыграли свою роль в определении будущего будущей основательницы сети "Пироги по-коми". — Я оценила рынок общепита в Сыктывкаре и поняла, что в доставке есть все: пицца, суши, шашлык, даже осетинские пироги. Но нет привычных сдобных пирогов, тем более с национальной тематикой. Никто раньше не пек пироги с олениной или шаньги родом из нашего, коми детства, еще и с доставкой на дом, — говорит Анастасия.

Из десятков вариантов названий Анастасия остановилась на прямолинейном "Пироги по-коми", на логотипе которого изображен мишка. Компании нужно было "лицо" — узнаваемый символ, ассоциирующийся именно с нашим городом, регионом, северной тайгой и силой народа.

Про старт бизнеса

Для запуска дела у Анастасии не были ничего: ни стартового капитала, ни знаний по ведению бизнеса. Амбициозная девушка верила в свои силы и была готова рисковать.

— На одобренные банком 300 тысяч кредитных средств я купила подовую печь, оборудование для кухни, первый товарный запас. Нашла пекаря, с ней же мы составили первое меню пирогов — в нем было не более 10 позиций. Часть рецептур нашла в библиотеке — это наша национальная выпечка: шаньги, чукуры, колобки, — вспоминает Анастасия.

Про первый рабочий день

16 февраля 2014 года стало первым рабочим днем. Весь коллектив состоял из 2 человек — самой Анастасии и пекаря.

— Мы заранее подали уведомление об открытии в Роспотребнадзор, создали группу в социальной сети, напечатали в маленькой типографии тираж листовок с меню и стали ждать заказов. Мы ютились на 60 метрах в помещении жилого дома, — рассказывает Анастасия.

Про первые трудности

Первые полгода были самыми трудными — это время первых разочарований, серьезных финансовых трудностей.

— Часто бывало так, что мы получали сумму за один пирог и бежали в магазин, чтобы купить 500 грамм мяса для следующего заказа. Не было оператора, курьера, уборщицы, закупщика продуктов — все эти роли я исполняла в одном лице. Это было хорошее время проверки на прочность и стальной закалки, — говорит Анастасия.

В моменты отчаяния девушку поддерживали мысли людей, уже прошедших этот путь.

— "Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против ветра" — говорил Генри Форд. Я верила, что смогу выжить в этом деле, опираясь на тех единомышленников, которые появлялись рядом, их поддержку. Это были такие же молодые ребята, пришедшие работать к нам курьерами, операторами. Их глаза горели, и в них не было страха. Многие из них сегодня — ключевые сотрудники, на которых держится работа всей региональной сети, — делится Анастасия.

Про опыт и рост бизнеса

Накапливая управленческий и производственный опыт, Анастасия росла как руководитель. За три года появилась курьерская служба, колл-центр, в штате было уже два пекаря и кухонный помощник.

— В это время мы неизбежно проходили ключевые ошибки растущего бизнеса — опоздания в логистике, проблемы с качеством, установление скриптов общения с клиентом, автоматизация процессов и учета. Мы выработали золотые правила компании, основанные на порядочности, открытом диалоге с клиентом, готовности нести персональную ответственность за каждый продукт. Мы научились делать из обычной доставки эксклюзивную эмоцию — пирог можно приготовить в виде бабочки, машинки, из теста испечь логотип компании или любую надпись. Наши блюда стали заказывать не только, чтобы сытно поесть и угостить коллег, но и поздравить близких, создать атмосферу, сделать сюрприз, — рассказывает Анастасия.

Про фирменного медведя

— Верным решением было изготовить огромного плюшевого медведя Пирогошу — символ компании. Его обожают дети, с ним все хотят сфотографироваться, он приезжает поздравлять именинников или встречает звездных гостей города. С ним проводили съемки «Поедем, поедим» в Сыктывкаре, — рассказывает Анастасия.

Про расширение и выход на профессиональное производство

В 2016 года после жалобы конкурентов в Роспотребнадзор, к компании пришла проверка, которая выявила ряд бюрократических нарушений из-за особенностей помещения. Тогда "Пироги по-коми" переехали на профессиональное производство в 170 метров.

— В 2019 году мы решились на открытие доставки в Ухте. Это было непростым решением, так как опыта удаленного управления у нас не было. За 6 лет работы производство в Ухте выросло до доставочной точки площадью более 200 метров и двух самостоятельных розничных точек, — вспоминает девушка.

Сейчас "розница" в Ухте расположена по адресам улиц Юбилейная, 21 и улица Ленина, 9. Старт оказался очень тяжелым. Если в "доставке" пирог готовится только после заказа и сразу уезжает клиенту горячим, то в «рознице» отпекать все надо наперед для наполнения витрин.

— После открытия второй точки в Ухте мы пережили серьезный кризис — падение качества, мало ассортимента, нестабильность работы. Мы провели большую работу для перезапуска, пригласили профессионального технолога, поставили итальянскую линию для создания собственного слоеного теста, — рассказывает Анастасия.

В 2020 году, в самый разгар пандемии «Пироги по-коми» открылись в Москве. Это стало задачей под звездочкой, так как объемы издержек в мегаполисе в разы превышают региональные показатели.

— Мы ценим дружбу с представительством республики Коми в Москве. Благодаря им и нашему землячеству мы смогли познакомить с коми кухней правительство Москвы, администрацию президента, ключевые министерства. В числе звездных гостей были Дмитрий Харатьян, Елена Ваенга, — с гордостью говорит девушка.

В это время дело перешло в разряд "семейный бизнес". Во многом Анастасии стал помогать супруг, он мог справиться с любой задачей на производстве. А сын-подросток занялся рекламным видео-канал пекарни.

"Пироги по-коми" сегодня

В штате компании уже трудятся несколько десятков профессиональных сотрудников.

— На наших глазах выросло целое поколение. Яркий пример тому — у нас работают дети наших сотрудников. Они едва закончили начальную школу, когда "Пироги по-коми" начали свою деятельность, а сегодня они — полноценные участники процесса. Есть семейные пары, которые вместе работают с нами уже много лет, — рассказывает Анастасия.

За плечами компании 300 закрытых благотворительных проектов. Каждый месяц она направляет часть прибыли тем, кто в этом нуждается. Чаще всего — это адресная помощь.

— За 10 лет общими усилиями мы смогли собрать команду опытных профессионалов. Ежегодно сеть "Пироги по-коми" производит более 100 000 пирогов. Мы расширили свои площади до 700 метров в трех городах, а количество уникальных пользователей превысило отметку в 150 000 человек. Мы по-прежнему отвечаем за каждый произведенный продукт, а личные номера руководителей компании находятся в открытом доступе, — комментирует Анастасия.

Компания стремится к постоянному росту, а коллектив всегда готов подставить плечо и быть рядом с теми, кто в этом нуждается.

— В минуты слабости, когда бывает совсем тяжело, я вспоминаю слова одной пожилой клиентки. Она позвонила мне несколько лет назад накануне новогодних курантов и сказала: "Анастасия, спасибо вам за все. Когда я покупаю ваш хлеб, этот вкус возвращает меня в детство". И тогда я понимаю, что все было не зря, — говорит девушка.

Про памятные случаи

Историю развития отношений одной сыктывкарской пары проходила с "Пирогами по-коми".

— Мужчина сделал предложение возлюбленной с помощью надписи на пироге. Затем мы доставляли каравай уже на их свадьбу и на рождение первенца в роддом, — делится Анастасия.

А фирменный джингл компании горожане напевали при встрече с девушкой.

— Однажды меня остановил сотрудник ГАИ, увидел в машине термосумку с логотипом компании и начал напевать по нотам "Пироги по-коми, скоро в каждом доме...". Я улыбнулась, внимательно выслушала его пение и передала документы на проверку. Также запомнился заказ-фирменные ржаные шаньги, который мы приготовили в 4 утра и доставили в аэропорт Сыктывкара. За сутки двумя рейсами он добрался до Праги и наши клиенты угостили своих родителей, живущих в Чехии, — говорит Анастасия.

Про планы на будущее

— К апрелю 2024 года мы планируем полностью обновить концепцию наших пекарен, сменить ассортимент и привлечь партнеров и инвесторов для масштабирования нашей сети. Более того, летом этого года в Сыктывкаре впервые откроется первая в городе фирменная пироговая розничной продажи, — подытожила Анастасия Надуева.

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