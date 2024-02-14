Житель Коми погиб в ходе проведения СВО
- 22:30 14 февраля
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- Олег Помидоров
18 февраля стало известно о гибели жителя Коми Валерия Сачук в ходе проведения СВО.
Глава Коми Владимир Уйба выразил в своем телеграм-канале глубочайшие соболезнования родным и близким гвардии рядового Валерия Вячеславовича Сачук, который геройски погиб в ходе проведения специальной военной операции.
Боец был родом из Воркуты. На СВО он служил в должности стрелка мотострелкового отделения
“Он с честью выполнил гражданский и воинский долг, отважно сражаясь за неделимость нашей страны, за независимость нашего народа и благополучие наших детей”, – выразил соболезнования Владимир Уйба.