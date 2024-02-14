Житель Коми погиб в ходе проведения СВО

18 февраля стало известно о гибели жителя Коми Валерия Сачук в ходе проведения СВО.

Глава Коми Владимир Уйба выразил в своем телеграм-канале глубочайшие соболезнования родным и близким гвардии рядового Валерия Вячеславовича Сачук, который геройски погиб в ходе проведения специальной военной операции.

Боец был родом из Воркуты. На СВО он служил в должности стрелка мотострелкового отделения