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Житель Коми погиб в ходе проведения СВО

Житель Коми погиб в ходе проведения СВО

18 февраля стало известно о гибели жителя Коми Валерия Сачук в ходе проведения СВО.

Глава Коми Владимир Уйба выразил в своем телеграм-канале глубочайшие соболезнования родным и близким гвардии рядового Валерия Вячеславовича Сачук, который геройски погиб в ходе проведения специальной военной операции.

Боец был родом из Воркуты. На СВО он служил в должности стрелка мотострелкового отделения 

“Он с честью выполнил гражданский и воинский долг, отважно сражаясь за неделимость нашей страны, за независимость нашего народа и благополучие наших детей”, – выразил соболезнования Владимир Уйба.

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