В Сыктывкаре для погорельцев собирают гуманитарную помощь

В Сыктывкаре 11 февраля полностью сгорела квартира, где проживали мать с двумя несовершеннолетними детьми в возрасте 10 и 12 лет, а также их бабушка. Школа, в которой учатся эти дети, объявила о сборе помощи для семьи.

Семья в одежде, включая нижнее белье, обуви и предметах личной гигиены, таких как новое мыло, зубные щетки, шампуни, зубная паста и стиральный порошок. В школе принимаются повседневная и верхняя одежда, постельное белье, полотенца, одеяла и подушки.