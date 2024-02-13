В Сыктывкаре для погорельцев собирают гуманитарную помощь
- 13:27 13 февраля
- 6+
- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре 11 февраля полностью сгорела квартира, где проживали мать с двумя несовершеннолетними детьми в возрасте 10 и 12 лет, а также их бабушка. Школа, в которой учатся эти дети, объявила о сборе помощи для семьи.
Семья в одежде, включая нижнее белье, обуви и предметах личной гигиены, таких как новое мыло, зубные щетки, шампуни, зубная паста и стиральный порошок. В школе принимаются повседневная и верхняя одежда, постельное белье, полотенца, одеяла и подушки.
Размеры одежды и обуви, которые нужны семье: - Женская одежда: размеры 48-50, обувь - 38, 37, 36-37; - Для девочки: одежда для роста 164 см, обувь - 36-37; - Мужская одежда: обувь - 39-40, рост - 164 см.
Все предметы для сбора должны быть новыми или находиться в хорошем состоянии, быть чистыми и упакованными в пакеты. Место приема вещей - кабинет секретаря директора на 1 этаже школы 21, расположенной на улице Красных Партизан, 68.
Напомним, что пожар в квартире произошел 11 февраля в доме 8 на улице Юхнина. Пожарные спасли трех человек. Однако после происшествия шесть человек, включая двух детей в возрасте 10 и 12 лет, обратились за медицинской помощью. Они были направлены в лечебные учреждения с предварительным диагнозом отравления угарным газом.
Площадь квартиры, в которой проживала пострадавшая семья, составляла 50 квадратных метров. Чтобы сохранить тепло в помещениях, в тот же день ТСЖ установило доски и стрейч-пленку на окна.
После выписки из больницы семье будет предложен маневренный фонд для оказания дальнейшей помощи. Также рассматривается возможность временного размещения детей в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.