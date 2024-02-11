Сыктывкарец шёл вдоль дороги и попал под колёса ВАЗа
- 15:30 11 февраля
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Сыктывкаре мужчина попал в больницу с тупой травмой живота. Он шёл вдоль дороги и его сбил автомобиль. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
В столице Коми 10 февраля 2024 года около 20:28 водитель ВАЗа ехал по Сысольскому шоссе в сторону улицы Морозова. Напротив 10 дома местечка Давпон он сбил пешехода. Мужчина 1987 года рождения шел по обочине вдоль дороги. Сыктывкарца увезли в больницу с ушибом мягких тканей бедра и тупой травмой живота. Водитель отечественного авто за рулём с 2022 года.
Напомним, что в Печоре в этот день под колёса машины попала пожилая женщина. Водитель после случившегося довёз её до медпункта и скрылся. Всего в этот день произошло 4 ДТП с пострадавшими и 19 с материальным ущербом.