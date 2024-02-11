В Коми водитель сбил пенсионерку, довёз её до медпункта и скрылся
- 14:30 11 февраля
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- Анастасия Амелькина
В Печоре пенсионерка попала под колёса автомобиля. После случившегося водитель помог женщине и скрылся. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
10 февраля 2024 года около 11:10 в Печоре неизвестный наехал на местную жительницу. Водитель сдавал задом на территории 11 дома на Социалистической улице. Он не убедился в безопасности своих действий и сбил женщину 1950 года рождения. После случившегося печорец отвез пенсионерку в травмпункт и скрылся. Теперь водитель и его автомобиль объявлены в розыск.
Жительница Печоры получила ушибы стопы и коленного сустава на правой ноге. Её не госпитализировали.
Помимо случая в Печоре в этот день под колёса авто попали пешеходы из Сыктывкара. Всего за 10 февраля в Коми произошло 19 ДТП с материальным ущербом и 4, в которых пострадали люди.