В Коми водитель сбил пенсионерку, довёз её до медпункта и скрылся

В Печоре пенсионерка попала под колёса автомобиля. После случившегося водитель помог женщине и скрылся. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

10 февраля 2024 года около 11:10 в Печоре неизвестный наехал на местную жительницу. Водитель сдавал задом на территории 11 дома на Социалистической улице. Он не убедился в безопасности своих действий и сбил женщину 1950 года рождения. После случившегося печорец отвез пенсионерку в травмпункт и скрылся. Теперь водитель и его автомобиль объявлены в розыск.