В Сыктывкаре открылась современная частная школа с углубленным изучением IT и английского

Фото предоставлено TOP IT SCHOOL

Объявлен набор детей с 1 по 9 класс на 2024/2025 учебный год TOP IT SCHOOL — это обучение без скучных уроков и в комфортной обстановке.

На радость детям и родителям в 50 городах России открылись частные школы TOP IT SCHOOL. Они предлагают полноценную программу, которая соответствует ФГОС, а еще углубленное изучение IT и английского языка. Здесь обучаются школьники с 1-го по 9-й класс, также есть группа по подготовке к школе.

В настоящее время открыт набор на 2024/2025 учебный год:

Скромно о масштабах

Школа входит в крупнейшую федеральную сеть образовательных центров “Академии ТОП”. На базе Академии успешно работают более 260 филиалов дополнительного образования для детей и взрослых. Открыт IT-колледж (130 филиалов). Создан IT-университет (15 филиалов). Действует Языковая академия (20 филиалов). Проводятся междугородние и международные детские лагеря.

Всем программам программа

TOP IT SCHOOL отличается от обычных школ продвинутой комплексной программой. Благодаря этому ребенку не нужны будут репетиторы, поскольку здесь он получит все необходимые знания и качественно подготовится к экзаменам. На протяжении всего обучения родители будут получать отчет об успеваемости школьника по каждому предмету.

Нет буллингу!

TOP IT SCHOOL декларирует здоровую психологическую атмосферу для возможности развития личности каждого ученика. Дети узнают, что такое soft skills и почему они важны не из интернета или социальных сетей, а во время изучения обязательных предметов и работы над проектами. Психология коммуникации, ораторские навыки, уверенность, эмоциональный интеллект, критическое мышление — это те навыки, которые кроме интеллекта формируют сильный внутренний стержень ребенка.

Задачей школы является создание психологического комфорта для раскрытия и реализации внутреннего потенциала каждого ребенка. Именно поэтому в программу включены тимбилдинг и развитие личности, а сами занятия проводятся преподавателями, имеющими образование и практику педагога-психолога.

Погружение в IT-технологии

Кроме основных предметов, здесь есть дисциплины, которые не преподают в обычной школе. Например, программирование, 3D-моделирование, дизайн, разработка сайтов, мобильных приложений и компьютерных игр. Большинство детей слышали об IT как о востребованной специальности. Основные учебные блоки, которые реализует программа с 1-го по 9-й класс, раскрывает возможности IT-технологий, в том числе их применение в различных профессиях.

Do you speak English?

Также в школе предусмотрено углубленное изучение английского языка. Ежедневные занятия у детей начиная с 1-го класса усилены разговорным клубом и театральными постановками. И это еще не все! Не выезжая из города, дети TOP IT SCHOOL имеют возможность общаться на английском языке через телемосты с детьми из других городов и стран, где находится Компьютерная Академия.

Как проходит обучение

Обучение проходит в малокомплектных классах до 16 человек. В комфортной обстановке дети получают знания и развивают свои способности. Насыщенная программа предполагает перерывы на отдых и приемы пищи. В школе предусмотрено сбалансированное питание. Меню разработано с учетом возрастных особенностей детей.

В учебном процессе активно используются различные IT-технологии, которые полностью меняют подход к обучению:

у каждого ребенка свое рабочее место в компьютерной лаборатории, где дети активно используют компьютер для подготовки проектов;

использование персонального планшета вместо учебников;

фото- и видеолаборатории, в которых проводятся тематические занятия;

современные оснащенные лаборатории робототехники;

использование VR-очков для познания мира.

Прощай, домашка и тяжелые рюкзаки!

TOP IT SCHOOL освобождает своих учеников от домашней работы. Дело в том, что все задания дети успевают сделать в школе под контролем опытных учителей и тьюторов.

Что-то в школу захотелось

Звучит интересно, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать в интернете. Для всех, кто хочет своими глазами увидеть TOP IT SCHOOL, 18 февраля (воскресенье) в 14:00 состоится день открытых дверей.

В день открытых дверей вы узнаете, что может дать современная школа вашему ребенку. Сможете получить всю необходимую информацию о программе, формате и условиях поступления. Вас ждут на Дне открытых дверей! Запись по телефону: 8(8212)239-369 ли на сайте. Количество мест на 2024/2025-й ограничено.

Компьютерная Академия ТОП: улица Бабушкина, 19, 3-й этаж, офис 312 “Приемная”