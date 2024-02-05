Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Пенсионерка из Коми выслушала приговор за убийство

Пенсионерка из Коми выслушала приговор за убийствоФото из архива "Про Город Сыктывкар"

60-летнюю жительницу села Палевицы приговорили к семи годам колонии за убийство.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, 8 сентября 2023 года жительница Палевиц позвала знакомых на помощь для переноса дивана с веранды в дом. Перед этим, женщина употребляла спиртное, после чего между ней и ее сожителем произошел конфликт. Мужчина набросился на женщину с кулаками, но на защиту женщины вставал один из гостей. 

В этот момент, пенсионерка взяла нож и дважды ударила сожителя в грудь. От полученных ран мужчина скончался на месте.

В суде женщина утверждала, что не убивала потерпевшего, и что это сделали гости находившееся в доме.

Суд приговорил пенсионерку к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.
 

...

  • 0

Популярное

Последние новости