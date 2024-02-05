Пенсионерка из Коми выслушала приговор за убийство
- 21:00 5 февраля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
60-летнюю жительницу села Палевицы приговорили к семи годам колонии за убийство.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, 8 сентября 2023 года жительница Палевиц позвала знакомых на помощь для переноса дивана с веранды в дом. Перед этим, женщина употребляла спиртное, после чего между ней и ее сожителем произошел конфликт. Мужчина набросился на женщину с кулаками, но на защиту женщины вставал один из гостей.
В этот момент, пенсионерка взяла нож и дважды ударила сожителя в грудь. От полученных ран мужчина скончался на месте.
В суде женщина утверждала, что не убивала потерпевшего, и что это сделали гости находившееся в доме.
Суд приговорил пенсионерку к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.