Пенсионерка из Коми выслушала приговор за убийство

60-летнюю жительницу села Палевицы приговорили к семи годам колонии за убийство.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, 8 сентября 2023 года жительница Палевиц позвала знакомых на помощь для переноса дивана с веранды в дом. Перед этим, женщина употребляла спиртное, после чего между ней и ее сожителем произошел конфликт. Мужчина набросился на женщину с кулаками, но на защиту женщины вставал один из гостей.