В Коми на трассе "Вятка" произошло смертельное ДТП
- 14:42 3 февраля
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Сыктывдинском районе в аварии иномарки и “Лады” погиб человек. Обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
3 февраля около 8 утра на трассе Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар произошло ДТП. На 754-м километре дороги, недалеко от села Пажга, столкнулись Lada Vesta и Renault Sandero. По информации ГИБДД два человека получили травмы и один погиб. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Причины случившегося и обстоятельство пока неизвестны.
Напомним, что 2 февраля в Усть-Вымском районе иномарка улетела в кювет. Пассажирка 2005 года рождения получила различные травмы, а за рулём был водитель, получивший права в сентябре 2023 года.