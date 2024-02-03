В Коми на трассе "Вятка" произошло смертельное ДТП

В Сыктывдинском районе в аварии иномарки и “Лады” погиб человек. Обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

3 февраля около 8 утра на трассе Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар произошло ДТП. На 754-м километре дороги, недалеко от села Пажга, столкнулись Lada Vesta и Renault Sandero. По информации ГИБДД два человека получили травмы и один погиб. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Причины случившегося и обстоятельство пока неизвестны.