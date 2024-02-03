В Коми Nissan улетел в кювет

В Усть-Вымском районе неопытный водитель улетел в кювет. Есть пострадавшие. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

2 февраля 2024 года около 17:47 на 16 километре трассы Вогваздино – Яренск произошло ДТП. Водитель 19992 года рождения за рулём Nissan Almera не справился с управлением. Машина улетела в кювет и там перевернулась.