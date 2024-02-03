В Коми Nissan улетел в кювет
- 11:32 3 февраля
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Усть-Вымском районе неопытный водитель улетел в кювет. Есть пострадавшие. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
2 февраля 2024 года около 17:47 на 16 километре трассы Вогваздино – Яренск произошло ДТП. Водитель 19992 года рождения за рулём Nissan Almera не справился с управлением. Машина улетела в кювет и там перевернулась.
Пассажирке “Ниссана” 20005 года рождения диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму и раны лица. Её не госпитализировали. Молодой водитель получил права только в сентябре 2023 года.
Напомним, что 1 февраля 2024 года в Воркуте двое несовершеннолетних попали под колёса “Киа”. Дети катались на ватрушках, и водитель не заметила их. Ребят увезли в больницу с различными травмами.