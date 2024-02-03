Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми Nissan улетел в кювет

В Коми Nissan улетел в кюветФото УГИБДД по Коми

В Усть-Вымском районе неопытный водитель улетел в кювет. Есть пострадавшие. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

2 февраля 2024 года около 17:47 на 16 километре трассы Вогваздино – Яренск произошло ДТП. Водитель 19992 года рождения за рулём Nissan Almera не справился с управлением. Машина улетела в кювет и там перевернулась.

Пассажирке “Ниссана” 20005 года рождения диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму и раны лица. Её не госпитализировали. Молодой водитель получил права только в сентябре 2023 года.

Напомним, что 1 февраля 2024 года в Воркуте двое несовершеннолетних попали под колёса “Киа”. Дети катались на ватрушках, и водитель не заметила их. Ребят увезли в больницу с различными травмами.

...

  • 0

Популярное

Последние новости