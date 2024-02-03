В Сыктывкаре появится ещё один «Кванториум»

“Кванториум” продолжает расширяться в Коми. Технопарк появится в школе №18 Сыктывкара. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил руководитель администрации города Владимир Голдин.

Кванториум представляет из себя новый формат дополнительного получения знаний для школьников. В Сыктывкаре первый такой технопарк появился в Гимназии имени А.С. Пушкина. Теперь он также будет функционировать на базе 18 школы. Для ребят обустроят кабинеты по “Химии”, “Биологии”, “Информатике”, “Физике”, “Технологии” и другим дисциплинам.