В Сыктывкаре появится ещё один «Кванториум»
- 14:26 3 февраля
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- Анастасия Амелькина
Фото со страницы Владимира Голдина
“Кванториум” продолжает расширяться в Коми. Технопарк появится в школе №18 Сыктывкара. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил руководитель администрации города Владимир Голдин.
Кванториум представляет из себя новый формат дополнительного получения знаний для школьников. В Сыктывкаре первый такой технопарк появился в Гимназии имени А.С. Пушкина. Теперь он также будет функционировать на базе 18 школы. Для ребят обустроят кабинеты по “Химии”, “Биологии”, “Информатике”, “Физике”, “Технологии” и другим дисциплинам.
Также Кванториум появится на базе строящейся эжвинской школы № 30. Напомним, что строительство в местечке Емваль идёт в рамках нацпроекта. Здание по внешним сетям готово на 99% и на 98% по конструктиву.