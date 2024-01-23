В Эжвинском районе Сыктывкара продолжается строительство суперсовременной школы на 825 мест

Глава Коми Владимир Уйба осмотрел ход строительства трехэтажной школы в местечке Емваль Эжвинского района Сыктывкара. Строительство этой школы осуществляется в рамках нацпроекта. Планируется, что школа будет функционировать как корпус Средней общеобразовательной школы № 30. В здании будут созданы современные условия для обучения, включая школьный Кванториум, кабинеты информатики, специализированные лаборатории и кабинеты, а также пространство для организации школьного театра. Будет предусмотрено оборудование лингафонных кабинетов. Также будет создана доступная (безбарьерная) среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На территории школы будет оборудован спортивный стадион с игровыми полями для мини-футбола, волейбола и баскетбола.