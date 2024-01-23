В Эжвинском районе Сыктывкара продолжается строительство суперсовременной школы на 825 мест
- 14:30 23 января
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- Служба новостей
Глава Коми Владимир Уйба осмотрел ход строительства трехэтажной школы в местечке Емваль Эжвинского района Сыктывкара. Строительство этой школы осуществляется в рамках нацпроекта.
Планируется, что школа будет функционировать как корпус Средней общеобразовательной школы № 30. В здании будут созданы современные условия для обучения, включая школьный Кванториум, кабинеты информатики, специализированные лаборатории и кабинеты, а также пространство для организации школьного театра. Будет предусмотрено оборудование лингафонных кабинетов. Также будет создана доступная (безбарьерная) среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.
На территории школы будет оборудован спортивный стадион с игровыми полями для мини-футбола, волейбола и баскетбола.
В настоящее время общая техническая готовность объекта составляет около 98% по конструктиву, 34% по благоустройству, 62% по внутренним сетям, 17% по отделочным работам и 99% по внешним сетям. Это означает, что строительство находится на завершающей стадии, и в ближайшее время можно ожидать открытия школы для учащихся.
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