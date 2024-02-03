В Воркуте под колеса авто попали два ребенка на ватрушках

В Воркуте авто-леди сбила двух детей на ватрушках. Подробности аварии рассказали в пресс-службе УГБДД МВД по Коми.

Происшествие зафиксировали вчера, 1 февраля, в районе двух часов дня. Женщина 47 лет, находясь за рулем Kia Seltos, двигалась по дворовой территории дома №5 по улице Гагарина. Авто-леди не заметила и сбила двух несовершеннолетних, что катались с горки слева направо по ходу движения авто.