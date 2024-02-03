В Воркуте под колеса авто попали два ребенка на ватрушках
- 09:00 3 февраля
- 12+
- Татьяна Зубова
В Воркуте авто-леди сбила двух детей на ватрушках. Подробности аварии рассказали в пресс-службе УГБДД МВД по Коми.
Происшествие зафиксировали вчера, 1 февраля, в районе двух часов дня. Женщина 47 лет, находясь за рулем Kia Seltos, двигалась по дворовой территории дома №5 по улице Гагарина. Авто-леди не заметила и сбила двух несовершеннолетних, что катались с горки слева направо по ходу движения авто.
В итоге 12-летний подросток заработал закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадины височной области. Его 11-летний приятель отделался тупой травмой живота. Обоих детей госпитализировали в больницу.
Напомним, в этот же день, 1 февраля, в Ухте под колеса авто попала 9-летняя девочка. Ребенок переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора. Водитель не уступил дорогу юному пешеходу и сбил девочку.