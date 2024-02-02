Ждите денежную удачу, посланную вселенной: Тамара Глоба назвала двух любимцев звезд в феврале
- 13:30 2 февраля
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- Служба новостей
Тамара Глоба пророчит удивительную удачу двум знакам зодиака в феврале 2024 года.
Львам она советует обратить особое внимание на своих близких и провести больше времени вместе. Также, устройте приятный сюрприз своей второй половинке. Несмотря на большую нагрузку на работе, Тамара Глоба уверена, что все проекты будут успешными для представителей знака Льва.
Рыбы, водной знак, также ожидают выгодные перспективы в феврале 2024 года. Эти перспективы принесут не только финансовую прибыль, но и интересные знакомства. Хотя возникновение служебных романов вызывает некоторые сомнения, Тамара Глоба уверена, что отношения сложатся наилучшим образом и могут перерасти в крепкий союз.