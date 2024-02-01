Житель Коми помог девушке выехать из сугроба и получил штраф

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Мужчина был оштрафован за вождение без прав. Как рассказали в пресс-службе судов Коми, ранее воркутинца осудили за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и лишили водительских прав.

Несмотря на это, мужчина решился на помощь девушке, которая заехала в сугроб. Воркутинец сел на ее водительское место и принялся управлять автомобилем. Об этом мужчина рассказал в суде.

Этот же факт был зафиксирован сотрудниками ГИБДД и камерой видеорегистратора.