Житель Коми помог девушке выехать из сугроба и получил штраф
- 20:30 1 февраля
- 0+
- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Мужчина был оштрафован за вождение без прав.
Как рассказали в пресс-службе судов Коми, ранее воркутинца осудили за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и лишили водительских прав.
Несмотря на это, мужчина решился на помощь девушке, которая заехала в сугроб. Воркутинец сел на ее водительское место и принялся управлять автомобилем. Об этом мужчина рассказал в суде.
Этот же факт был зафиксирован сотрудниками ГИБДД и камерой видеорегистратора.
Несмотря на благие намерения, мужчину не освободили от административной ответственности. Воркутинцу назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.