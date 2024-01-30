У мэра Сыктывкара Владимира Голдина появился восьмой зам
- 16:30 30 января
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- Служба новостей
По информации, размещенной на сайте администрации Сыктывкара, мэр Владимир Голдин получил восьмого заместителя - Леонида Литовченко. Литовченко ранее работал в администрации города, но затем перешел в строительную компанию.
В соответствии с указанием на сайте администрации, у мэра Голдина теперь восемь заместителей, включая Александра Можегова, который ушел на СВО (сверхштатное ведомственное образование). Леонид Литовченко занял свою должность в декабре 2023 года. Он отвечает за вопросы архитектуры, городского строительства и землепользования, которые ранее находились в компетенции Александра Можегова.
Леонид Литовченко непосредственно руководит управлением архитектуры, городского строительства и землепользования администрации. Он также координирует и контролирует деятельность управления капитального строительства.
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