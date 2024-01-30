У мэра Сыктывкара Владимира Голдина появился восьмой зам

По информации, размещенной на сайте администрации Сыктывкара, мэр Владимир Голдин получил восьмого заместителя - Леонида Литовченко. Литовченко ранее работал в администрации города, но затем перешел в строительную компанию.

В соответствии с указанием на сайте администрации, у мэра Голдина теперь восемь заместителей, включая Александра Можегова, который ушел на СВО (сверхштатное ведомственное образование). Леонид Литовченко занял свою должность в декабре 2023 года. Он отвечает за вопросы архитектуры, городского строительства и землепользования, которые ранее находились в компетенции Александра Можегова.