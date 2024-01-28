В одном из административных зданий Коми обнаружили гранату
- 12:55 28 января
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- Анастасия Амелькина
В административном здании Инты нашли предмет похожий на гранату. На место прибыли сапёры. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Коми.
Сигнал об опасности в виде взрывного устройства в здании на улице Куратова в Инте поступил от МВД. Приняли решение задействовать инженерно-техническую группу ОМОН “Арктика”. Также в операции принимала участие собака, которая должна была распознать предмет на наличие в нём взрывчатых веществ.
Когда сапёр прибыл на место, он обследовал устройство схожее с гранатой. В результате это и вправду оказался корпус гранаты Ф-1, но без взрывчатых веществ и взрывателя. Предмет не представлял угрозы для здоровья и жизни граждан.
Напомним, что недавно сапёры выезжали на вызов в городской суд Сыктывкара. Поступила информация, что там нашли взрывное устройство.
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