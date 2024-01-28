В одном из административных зданий Коми обнаружили гранату

В административном здании Инты нашли предмет похожий на гранату. На место прибыли сапёры. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Коми.

Сигнал об опасности в виде взрывного устройства в здании на улице Куратова в Инте поступил от МВД. Приняли решение задействовать инженерно-техническую группу ОМОН “Арктика”. Также в операции принимала участие собака, которая должна была распознать предмет на наличие в нём взрывчатых веществ.