В Сыктывкаре оцепили здание городского суда

В Сыктывкаре было оцеплено здание городского суда из-за сообщения о наличии взрывного устройства. Сотрудники и посетители здания были эвакуированы. В настоящее время экстренные службы проводят проверку здания и его окрестностей.

Напомним, что 6 декабря экстренные службы столицы Коми также столкнулись с 11 сообщениями о заминировании различных зданий. Были проверены сообщения о "минировании" трех общеобразовательных учреждений (два детских сада и школа), учреждения здравоохранения, учреждения культуры, административного здания, двух гостиниц и трех зданий организаций.