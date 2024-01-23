Уже в феврале российским пенсионерам всех категорий прибавят к пенсии эту сумму
- 12:45 23 января
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- Служба новостей
В феврале каждый пенсионер уже сможет получить новую прибавку к пенсии. Дополнительные средства гражданам будут перечислены на банковскую карту. Это будет доступно лишь тем, кто решит получать пенсию по-новому. Об этом сообщает Сергей Власов, пенсионный эксперт.
В прошлом году несколько банков предлагали подобные программы, но в 2024 году большинство финансовых учреждений отказалось от них. Однако один из крупных банков из Татарстана решил сохранить такую возможность для пенсионеров. Этот банк предлагает выплатить пенсионерам одноразовую сумму в размере 2500 рублей, что является одной из самых крупных выплат такого рода.
Для получения этой дополнительной суммы пенсионерам следует перевести начисления пенсии в этот банк. Заявление можно подать через портал госуслуг или сайт Социального фонда, указав реквизиты нового счета. Бонус будет добавлен автоматически к следующей пенсии. Большинство пенсионеров начнут получать эту прибавку уже в феврале.
Важно отметить, что это информация, предоставленная пенсионным экспертом, и решение о присоединении к такой программе является личным выбором каждого пенсионера.
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