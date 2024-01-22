Минпросвещения: в школах хотят добавить новый предмет
- 23:00 22 января
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- Служба новостей
В Минпросвещения сделали предложение дополнить школьный предмет «История» курсом «История нашего края».
«Изменения (в федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования) вносятся в части дополнения учебного предмета «История» учебным курсом «История нашего края» для обучающихся по образовательным программам основного общего образования и соответствующими предметными результатами по указанному курсу», – подчеркивается в пояснительной записке.
Помимо этого, ведомство предлагает исключить предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», однако их могут интегрировать в учебный курс «История нашего края».
Планируется, что данные изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года, сообщает PRIMPRESS.
«После актуализации федеральных государственных образовательных стандартов будет проведена работа по внесению соответствующих изменений в федеральную основную образовательную программу в части включения в федеральную рабочую программу по учебному предмету «История» учебного курса «История нашего края». Кроме этого, к дате вступления в силу изменений планируется разработать единые учебники по истории, которые будут использоваться во всех образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего образования», – сообщается в пояснительной записке к проекту документа.
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