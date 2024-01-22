Минпросвещения: в школах хотят добавить новый предмет

В Минпросвещения сделали предложение дополнить школьный предмет «История» курсом «История нашего края».

«Изменения (в федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования) вносятся в части дополнения учебного предмета «История» учебным курсом «История нашего края» для обучающихся по образовательным программам основного общего образования и соответствующими предметными результатами по указанному курсу», – подчеркивается в пояснительной записке.

Помимо этого, ведомство предлагает исключить предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», однако их могут интегрировать в учебный курс «История нашего края».

Планируется, что данные изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года, сообщает PRIMPRESS.