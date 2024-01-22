Минтруд РФ: самозанятым хотят проиндексировать пенсию

В Минтруде РФ сделали предложение проиндексировать пенсию самозанятых пенсионеров. Ведомство уже подготовило поправки в 29 статью федерального закона 422-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ».

Помимо этого, законопроект предполагает возможность того, что самозанятые смогут получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком. На настоящий момент инициатива находится в процессе межведомственного согласования, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Известия».