Размер небольшой, но хоть так: выплата придет всем пенсионерам с 23 января

Новая денежная сумма начнет приходить на банковские карты пенсионеров с 23 января. Размер такого бонуса будет не очень большим, но лишними деньги точно не будут. А перечислять их будут всем до единого, кто успел сделать все правильно в декабре. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

По его словам, новую сумму в ближайшие дни будут зачислять всем пенсионерам, которые стали участниками программы одного из крупных банков. Речь идет о Россельхозбанке, который в прошлом году решил поддержать пожилых граждан.