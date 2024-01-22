Размер небольшой, но хоть так: выплата придет всем пенсионерам с 23 января
- 21:00 22 января
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- Служба новостей
Новая денежная сумма начнет приходить на банковские карты пенсионеров с 23 января. Размер такого бонуса будет не очень большим, но лишними деньги точно не будут. А перечислять их будут всем до единого, кто успел сделать все правильно в декабре. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.
По его словам, новую сумму в ближайшие дни будут зачислять всем пенсионерам, которые стали участниками программы одного из крупных банков. Речь идет о Россельхозбанке, который в прошлом году решил поддержать пожилых граждан.
«Финансовое учреждение пообещало выплатить по 2500 рублей единовременно каждому, кто оформит банковскую карту и начнет получать на нее свою ежемесячную пенсию. Такие деньги должны поступить на счет дополнительно к основной выплате. А рассчитывать на бонус могут как неработающие пенсионеры, так и те, кто официально трудоустроен», – объяснил эксперт.
Такая программа, по его словам, действовала до конца декабря. То есть важно было перевести процесс получения пенсии до конца прошлого года. А сейчас деньги будут приходить всем, кто успел выполнить условия от банка: получить первую пенсию на новую карту и с нее оплатить покупку на любую сумму.
«Сумма бонуса хоть и не очень большая, но она все равно должна стать хорошим подспорьем для пенсионеров. А те, кто не успел воспользоваться такими условиями от данного банка, могут сделать это с другими. Размер выплаты обычно составляет около 2-2,5 тысячи рублей. Деньги придут на следующий месяц после поступления первой пенсии», – добавил Власов, сообщает PRIMPRESS.
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