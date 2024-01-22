Цены будет не узнать: "Пятерочка" и "Магнит" приняли новое решение для всех россиян
- 19:00 22 января
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- Служба новостей
Крупные федеральные сети супермаркетов, включая "Пятерочка", "Магнит" и "Ашан", приняли решение изменить свою ценовую политику, чтобы сделать товары более доступными для всех россиян. Это важное изменение затронет цены на многие товары и станет заметно для покупателей уже в ближайшее время.
Компании приняли решение установить наиболее низкие цены на большинство важных продуктов. Это изменение затронет 10 из 24 социально значимых товаров, которые продаются в этих супермаркетах.
Исследование цен на различные товары, проведенное в регионах, подтвердило такой результат. В частности, анализ стоимости продукции в Самарской области показал положительные данные. Были проанализированы цены на 24 самых популярных товара, включая мясо, молочные продукты, хлеб, овощи, фрукты и другие товары.
В результате выяснилось, что эти три крупные сети супермаркетов начали предлагать наиболее низкие цены на эти товары. Например, в магазинах "Пятерочка" были найдены самые низкие цены на вермишель, гречневую крупу и яблоки, которые стоили всего 66 рублей за килограмм.
Сеть "Магнит" решила существенно снизить цены на охлажденную и мороженую курицу, которая теперь будет стоить всего 155 рублей за килограмм. В этой же сети была обнаружена самая доступная цена на лук - 21 рубль за килограмм. Гипермаркеты "Ашан" также предлагают самые бюджетные цены на картофель, соль, куриные яйца, мороженую рыбу и пшеничную муку.
Таким образом, эти крупные сети супермаркетов приняли решение снизить цены на ряд продуктов, делая их более доступными для российских покупателей.
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