Цены будет не узнать: "Пятерочка" и "Магнит" приняли новое решение для всех россиян

Крупные федеральные сети супермаркетов, включая "Пятерочка", "Магнит" и "Ашан", приняли решение изменить свою ценовую политику, чтобы сделать товары более доступными для всех россиян. Это важное изменение затронет цены на многие товары и станет заметно для покупателей уже в ближайшее время.

Компании приняли решение установить наиболее низкие цены на большинство важных продуктов. Это изменение затронет 10 из 24 социально значимых товаров, которые продаются в этих супермаркетах.