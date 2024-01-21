В январе придёт сразу три доплаты к пенсии. Пенсионеры страны остолбенели от неожиданного решения

Пенсионерам было объявлено о предстоящих дополнительных выплатах, которые они получат в январе, наряду с обычной пенсией.

Пожилые граждане получат три дополнительные выплаты, которые будут предоставлены нескольким категориям пенсионеров. Эту информацию предоставил пенсионный эксперт Сергей Власов, пишет PRIMPRESS.