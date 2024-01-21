В январе придёт сразу три доплаты к пенсии. Пенсионеры страны остолбенели от неожиданного решения
- 12:00 21 января
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- Служба новостей
Пенсионерам было объявлено о предстоящих дополнительных выплатах, которые они получат в январе, наряду с обычной пенсией.
Пожилые граждане получат три дополнительные выплаты, которые будут предоставлены нескольким категориям пенсионеров. Эту информацию предоставил пенсионный эксперт Сергей Власов, пишет PRIMPRESS.
Он отметил, что несколько категорий пожилых граждан могут ожидать приятных сюрпризов в следующем месяце. В первую очередь, дополнительные выплаты получат пенсионеры, которые недавно покинули свою работу. Те, кто уволился официально в ноябре, скоро услышат хорошие новости. Ранее пенсионерам, ушедшим с работы, приходилось ждать несколько месяцев, чтобы получить дополнительные деньги к пенсии.
Увеличение пенсии начинало выплачиваться только через четыре месяца после увольнения. Сейчас этот срок уменьшился вдвое, поскольку Социальный фонд получает информацию об увольнениях на следующий день, пояснил Власов.
Таким образом, те, кто ушел с работы в ноябре, смогут начать получать увеличенные пенсии уже в январе, с учетом всех пропущенных индексаций. Также им предстоит доплата за месяц ожидания, то есть за декабрь. Тем, кто получает небольшие пенсии, также предстоят две дополнительные выплаты. Во-первых, это индексация на 7,5 процента, которая будет проведена в январе для всех страховых пенсий, и, во-вторых, увеличенная социальная доплата.
Согласно новым правилам, сначала пенсионерам начисляется индексация, а затем к полученной сумме добавляется повышенная социальная доплата. В результате размер пенсии становится гораздо выше прожиточного минимума, пояснил эксперт.
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