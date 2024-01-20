Этот чай нужно пить каждый вечер: его рекомендуют онкологи
- 20:00 20 января
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piqsels.com
Эксперты рассказали, что ромашковый чай обладает антиоксидантными, противомикробными, противовоспалительными свойствами.
Он считается подходящей альтернативой зеленому и черному чаям, в травяном напитке отсутствует кофеин.
Как сообщает Pronews.gr со ссылкой на экспертов, ромашка оказывает расслабляющее действие, снижает риск болезней сердца и онкологии.
Исследования показали, что ромашковый чай помогает предотвращать возникновение рака груди (в напитке присутствует вещество апигенин, который противостоит возможности раковых клеток жить дольше здоровых).
Также известно, что ромашковый чай может контролировать уровень сахара в крови.
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