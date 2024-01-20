Ангел-хранитель приведет к успеху: Глоба назвал 3 знака зодиака, которых ждёт счастье с 21 января
- 19:00 20 января
- 16+
- Служба новостей
Астролог Павел Глоба составил гороскоп на 21 января. Он отметил, что день может начаться с неожиданных событий, но в целом пройдет спокойно. Рекомендуется уделить свободное время отдыху, чтобы набраться энергии на предстоящую рабочую неделю.
Некоторые знаки зодиака могут быть особенно активными. Например, для Львов день будет удачным для перестановки мебели дома. Правильное расположение мебели добавит больше уюта и комфорта в доме.
Скорпионы смогут строить планы на будущее. Важно верить в себя и не бояться перемен. При достаточном усилии они смогут добиться многого.
Рыбы также ожидает удачный день. Чтобы достичь желаемого, им следует активно заниматься делами, звезды будут помогать во всех начинаниях, пишет attention.plus.
...