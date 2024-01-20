Назван напиток, снижающий уровень холестерина практически на 20%
- 16:00 20 января
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Британское издание Daily Express рассказало о чудо-напитке
Что снижает уровень плохого холестерина в крови? Ответ по мнению специалиста прост, помочь может имбирный чай. Об этом свидетельствуют данные исследования 2018 года, в котором приняли участие 60 пациентов с высоким холестерином. У тех из них, кто употреблял по 5 г порошка имбиря в сутки, уровень холестерина в крови снизился более чем на 17%.
В статье отмечается, что для чая можно использовать как корень имбиря, так и порошок.
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