Решение окончательно и бесповоротно: неприятный сюрприз появится во всех квитанциях ЖКХ уже с января
- 20:00 18 января
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- Служба новостей
Собственникам недвижимости было объявлено о предстоящем увеличении коммунальных платежей с 1 января 2024 года. Ожидается, что размер дополнительной платы составит около 250 рублей, сообщает PRIMPRESS.
Эксперты предупредили о предстоящем повышении тарифов для жильцов многоквартирных домов уже в начале следующего года. В январе намечено повышение нескольких услуг ЖКХ для собственников жилья, в первую очередь для жителей столичного региона.
Также планируется увеличение оплаты за капитальный ремонт и социальный наем в неприватизированных квартирах. Будут увеличены и тарифы на содержание и ремонт жилья.
На данный момент владельцы недвижимости платят 38,93 рубля за квадратный метр, однако с 1 января эта ставка увеличится до 42,41 рубля. Ставка по капитальному ремонту вырастет почти на полтора рубля. В результате владельцы квартир площадью около 50 квадратных метров будут платить примерно на 250 рублей больше с января.
Эксперты также напомнили, что следующее повышение тарифов ЖКХ ожидается в июле 2024 года и затронет все российские регионы. Повышение не должно превысить 10% в целом, однако в некоторых районах может быть и более значительным. Например, власти Пензы могут увеличить тарифы на 11,6%.
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