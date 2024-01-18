Решение окончательно и бесповоротно: неприятный сюрприз появится во всех квитанциях ЖКХ уже с января

Собственникам недвижимости было объявлено о предстоящем увеличении коммунальных платежей с 1 января 2024 года. Ожидается, что размер дополнительной платы составит около 250 рублей, сообщает PRIMPRESS.

Эксперты предупредили о предстоящем повышении тарифов для жильцов многоквартирных домов уже в начале следующего года. В январе намечено повышение нескольких услуг ЖКХ для собственников жилья, в первую очередь для жителей столичного региона.