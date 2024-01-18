Пенсии проиндексируют на 7,5%: россиян ждет приятный сюрприз с 1 февраля

В 2024 году предусмотрена двойная индексация пенсионных выплат. Согласно информации Светланы Бессараб, эксперта по труду и социальной политике в Государственной Думе, первая волна индексации уже состоялась в январе, а следующее повышение ожидается с 1 апреля.

Двойная индексация означает, что пенсии будут пересчитаны дважды в течение года, с целью увеличения их размера. Первое повышение пенсий уже произошло в январе, а второе повышение ожидается в апреле.