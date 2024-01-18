Пенсии проиндексируют на 7,5%: россиян ждет приятный сюрприз с 1 февраля
- 18:00 18 января
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- Служба новостей
В 2024 году предусмотрена двойная индексация пенсионных выплат. Согласно информации Светланы Бессараб, эксперта по труду и социальной политике в Государственной Думе, первая волна индексации уже состоялась в январе, а следующее повышение ожидается с 1 апреля.
Двойная индексация означает, что пенсии будут пересчитаны дважды в течение года, с целью увеличения их размера. Первое повышение пенсий уже произошло в январе, а второе повышение ожидается в апреле.
Для того, чтобы на пенсионные выплаты начислилась индексация в 7,5%, гражданин не должен заполнять заявление, процесс перерасчета происходит автоматически.
Суммы выплат по итогу будут различаться по категориям получателей. Инвалидам, пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых по возрасту, детям, оставшимся без родителей суммы выплат будут увеличены.
Если стажа для получения выплат не хватает, то, проработав еще пять лет, можно рассчитывать на социальные выплаты.
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