Проверят всех и каждого: пенсионеров, которым от 60 до 85 лет, ждет новый сюрприз с 18 января
- 22:00 17 января
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- Служба новостей
Пенсионерам сообщили о старте новой инициативы, которая в основном затронет возрастную группу от 60 до 85 лет.
Планируется провести медицинское обследование каждого пожилого человека с целью оценить его физическое состояние, начиная с 18 января.
Эту информацию предоставил пенсионный эксперт Сергей Власов, пишет PRIMPRESS.
По его словам, речь идет о новом этапе профилактических осмотров, который начнется в России сразу после новогодних праздников. Для пожилых людей будет организована массовая диспансеризация, при этом даже те, кто проходил обследование в прошлом, должны будут пройти его заново. Доктора отмечают, что зимой такие медицинские осмотры особенно важны из-за холода и недостатка солнечного света, что оказывает воздействие на здоровье.
А для пожилых людей это еще более тяжело. Граждане в возрасте от 60 лет и старше в группе риска, и наиболее важно пройти обследование тем, кто еще не достиг 85 лет, подчеркнул Власов.
Для получения информации о здоровье достаточно посетить любую поликлинику по месту жительства с медицинским полисом. Врачи проведут осмотр каждого пожилого человека, обратившегося в целях профилактики. Медицинское обследование будет проводиться в два этапа. Сначала работник медицинского учреждения проведет сбор анкетных данных пациента и оценит его физическое состояние.
Потом пациенту будет предложено сдать анализ крови на уровень холестерина и глюкозы, провести измерение давления, а также пройти ЭКГ для оценки работы сердца. Также будет выполнен рентгенография легких, добавил эксперт. Дополнительные осмотры включают обследование мужчин и женщин отдельно, что позволит выявить заболевание на ранней стадии. Если будет выявлена угроза, пенсионер будет направлен к узкому специалисту.
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