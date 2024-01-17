Проверят всех и каждого: пенсионеров, которым от 60 до 85 лет, ждет новый сюрприз с 18 января

Пенсионерам сообщили о старте новой инициативы, которая в основном затронет возрастную группу от 60 до 85 лет.

Планируется провести медицинское обследование каждого пожилого человека с целью оценить его физическое состояние, начиная с 18 января. Эту информацию предоставил пенсионный эксперт Сергей Власов, пишет PRIMPRESS.

По его словам, речь идет о новом этапе профилактических осмотров, который начнется в России сразу после новогодних праздников. Для пожилых людей будет организована массовая диспансеризация, при этом даже те, кто проходил обследование в прошлом, должны будут пройти его заново. Доктора отмечают, что зимой такие медицинские осмотры особенно важны из-за холода и недостатка солнечного света, что оказывает воздействие на здоровье.

А для пожилых людей это еще более тяжело. Граждане в возрасте от 60 лет и старше в группе риска, и наиболее важно пройти обследование тем, кто еще не достиг 85 лет, подчеркнул Власов.

Для получения информации о здоровье достаточно посетить любую поликлинику по месту жительства с медицинским полисом. Врачи проведут осмотр каждого пожилого человека, обратившегося в целях профилактики. Медицинское обследование будет проводиться в два этапа. Сначала работник медицинского учреждения проведет сбор анкетных данных пациента и оценит его физическое состояние.