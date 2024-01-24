Каркасный дом в финском стиле за полгода – не мечта, а реальность

Жилищный вопрос стал особенно актуален в связи с последними событиями в стране и мире. Каждый человек стремиться к постоянству, спокойствию, безопасности, но достичь реализации этих потребностей невозможно без собственного жилья. В условиях стремительно растущих цен на недвижимость проект жилой застройки “Барни” — один из наиболее выгодных и климатически обусловленных вариантов возведения каркасных финских домов в городе Сыктывкаре. Почему нужно начать строить свой дом уже сейчас? В самом разгаре зима и, кажется, это не самое благоприятное время для стройки. Но это далеко не так и для этого есть целый ряд причин.

Во-первых, технология каркасного домостроения, позволяет возводить дома во время любых погодных условиях, в том числе в зимний период, при этом абсолютно сохраняется надежность дома, стойкость к износу и красота внешней отделки.

Материалы, которые используются при строительстве, изготовлены из высокопрочных волокон, переносящих любые экстремальные перепады температур, сильный ветер, контакт с влажной средой и другие климатические испытания.

Базальтовый утеплитель, ветрозащитные плиты, пароизоляция и герметизация стыков, а также сама конфигурация каркаса прекрасно сохраняют внутренний микроклимат, безопасны для людей и животных и могут применяться в любое время года.

Во-вторых, зимой цены на стройматериалы минимально растут, а то и вовсе остаются на прежнем уровне, по сравнению с летним периодом, подмечают специалисты отрасли. Это же негласное правило рынка касается и стоимости земельных участков под застройку. А значит, экономия на самых основных и дорогостоящих пунктах бюджета поможет сохранить его значительную часть.

В-третьих, действующие ставки по программе сельской ипотеки 3%, при использовании господдержки 5,3 - 8%, позволяют получить недостающую сумму для строительства индивидуальной жилой застройки практически в рассрочку, при учете условий нынешней инфляции. К сожалению, ипотечная льготная программа, как и многие другие выгодные предложения, имеет свои ограниченные сроки, данные меры носят лишь временный характер, в связи с ограниченностью государственного бюджета, выделенного под нужды заемщиков.

При перерасчете с современными астрономическими ценами на съем жилья и покупку квартир в старом фонде или новостройке, гораздо выгоднее обойдется построить частный дом, площадью около 100 квадратных метров, где каждый член семьи будет иметь собственную комнату и удобные необходимые зоны. Возведение “под ключ” со всем инженерным оборудованием и небольшим земельным участком обойдется заказчику примерно в 28 000 рублей в месяц – при анализе текущего состояния рынка недвижимости такую финансовую нагрузку можно сравнить с покупкой готовой студии или однокомнатной квартиры без ремонта, либо арендой квартиры в старом фонде аналогичного плана.



Каждому клиенту проекта “Барни” помогут в получении наиболее выгодного кредитного решения и окажут юридическое сопровождение сделки с подготовки документов до получения ключа.

В четвертых, земля, как природное благо является ограниченным ресурсом. Небольшие территории, пригодные для индивидуального жилого строительства и облагораживания человеком разделены на участки. Подобрать наиболее привлекательный и удобный для себя вариант возможно, когда возводимый поселок или частных сектор только начинает осваивать территории.

Не нужно опасаться принимать решение первым, это дает заказчику существенное преимущество при выборе местоположения будущего дома, а вся необходимая для жизни инфраструктура: садики, дороги, электричество, водоснабжение, газ и торговые точки быстро и беспроблемно наполняют развивающийся “городок”.

В пятых, сроки изготовления и возведения каркасного дома, облицовка, инженерное оснащение, подводка коммуникаций и первичная внутренняя отделка занимают у застройщика “Барни” не более полугода. Соответственно внутренние ремонтные работы, продумывание дизайна интерьера, реализация ландшафтных проектов, и другие важные моменты ждут новых хозяев дома совсем скоро.

Примерно через пол года произойдет сам переезд, перевозка вещей, адаптация к новому месту проживания у детей и животных, перевод в новые садики, школы, места работы или просто прокладывания нового пути к значимым местам города придутся на летний и осенний период. На период, когда это дается наиболее легко, погода благоволит, время переходного момента в жизни сопоставимо с отпусками и каникулами и не требует больших усилий.

Участники проекта “Барни” в Сыктывкаре уже несколько лет строят быстровозводимые частные каркасные дома под ключ, а с появлением ипотечных программ с господдержкой производят полное юридическое сопровождение сделки и получение наиболее выгодного кредитного решения благодаря сочетанию многолетнего опыта, научного подхода, квалифицированного взгляда специалистов и ориентированности на запрос заказчика. Вместе с “Барни”вы построите жилище своей мечты!

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Узнать об актуальных предложениях, ознакомиться с проектами и этапами стройки можно на сайте по ссылке: https://vk.link/barnhouse_stroy_dom.

Адрес в городе Сыктывкар: улица Куратова, дом 53. Режим работы ежедневно с 9:00 до 18:00.



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