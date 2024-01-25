Как купить автомобиль мечты и не пожалеть?

Покупка автомобиля — серьезный шаг. К этому событию стоит подойти основательно. Какой выбрать бренд? Новый или подержанный автомобиль? Седан или кроссовер? В этой статье разберем самые важные вопросы перед покупкой машины. В погоне за брендом Немало людей при выборе авто цепляются именно за эмблему на капоте. Громкие имена брендов усыпляют бдительность и смещают фокус внимания с технических характеристик. Одного престижа недостаточно. Машина должна каждой функцией служить своему владельцу. В 2023 году на рынке появились достойные новички, которые имеют достойный дизайн, отличное оснащение и будут радовать хозяина много лет.

Новый друг лучше старых двух, или старый конь борозды не портит? При ограниченном бюджете люди выбирают подержанные варианты. При этом наперед думают не все. “Сел и поехал” тут не работает. Практически все б/у машины требуют вложения перед и во время эксплуатации. А найти и заказать детали в условиях санкций становится все сложнее. Если лишняя головная боль вам не нужна, лучше вложить средства в новую машину. А заботы по ремонту на период гарантии автосалон возьмет на себя.

Тест-драйв

Пробная поездка поможет окончательно понять, подходит вам автомобиль или нет. Во время тест-драйва вы сможете оценить комфорт и удобство салона, ходовые качества, реакцию на управление и другие важные аспекты. Также во время тест-драйва специалисту можно задать все значимые вопросы по автомобилю.

Фаворит автовладельцев в 2023 году

Год назад на российский авторынок зашел бренд OMODA. За небольшой срок марка сумела завоевать сердца водителей и доказала на практике свои преимущества. За 12 месяцев новую OMODA выбрали более 30 000 россиян. А первый автомобиль в линейке продуктов бренда — фастбэк-кроссовер C5 — стал лидером среди всех иностранных автомобилей, которые покупаются в кредит через корпоративную маркетинговую программу. К августу OMODA уверенно вошла в топ-3 самых продаваемых кроссоверов в России.





На этом победы бренда не закончились. OMODA C5 заявилась на национальный конкурс “Автомобиль года”. Народное голосование определила модель победителем в номинации “Компактные внедорожники”, а также машина выиграла в номинации “Среднеразмерный автомобиль / кроссовер”.

Для комфортного вождение бренд продумал все до мелочей. Модели оснащены премиальной аудиосистемой Sony, большими сенсорными дисплеями и множеством функций для безопасности водителя и пассажиров. Камера кругового обзора поможет перестроиться и припарковаться. Датчик движения на задней двери обеспечит безопасный выход пассажиров. Также есть система помощи в пробках, которая снизит риск возникновения ДТП. А адаптивный круиз-контроль будет поддерживать нужную дистанцию до машины спереди. А еще автомобиль сам проверит закрыли ли вы двери и окна. И это только часть функций.



Где купить OMODA в Сыктывкаре?

Официальный дилер автосалон “Динамика” предлагает линейку из 3 моделей. Седаны для городских водителей и кроссовер для тех, кто любит выезжать за город.

В декабре OMODA представила лимитированную серию Trendy Red флагманской модели OMODA C5. Насыщенный красный цвет кузова, который идеально подчеркивает геометрию автомобиля, привлекая к нему еще больше внимания. Эта модель для тех, кто хочет выделять из потока и проявить свой дерзкий характер.

Выгоды и предложения

До 31 декабря 2023 года автосалон “Динамика” предлагает приобрести новую OMODA с выгодой до 740 000 рублей. Сэкономить получится при использовании программы трейд-ин и кредитованию у банков-партнеров.

А еще каждому покупателю комплект зимней резины в подарок!

Оценка и сделка проходит быстро: вы можете уехать на новом автомобиле в день обращения в салон.

С заботой о клиентах OMODA предлагает расширенную гарантию от 3 до 7 лет. 3 года на весь автомобиль и до 7 на агрегаторы.

Комбинация OMODA и JAECOO: новости автосалона “Динамика”

В декабре 2023 года компания обновила интерьер и изменила концепцию. Автосалон станет шоурумом, который представит сочетание двух брендов OMODA и JAECOO. Автомобиль нового бренда можно купить уже сейчас, а подробнее о машине расскажем в следующих публикациях.



Познакомиться с будущим авто будет еще легче, ведь автосалон выставит сразу 8 моделей, которые можно потрогать, посидеть внутри и оценить все особенности. В дополнение можно сразу отправиться на тест-драйв.

Находиться в “Динамике” станет еще комфортнее. Для гостей обустроена зона ожидания с мягкими диванами и кофе-машиной.



Контакты

Успейте приобрести OMODA с выгодой до 740 000 рублей в “Динамике” по адресу в Сыктывкаре: улица Морозова, 211 (напротив нового автовокзала). Записаться на тест-драйв можно по телефону: 8(8212) 25-11-33.



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